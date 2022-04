Ascolta qui download

I maggiori profitti delle criptovalute vengono dalle monete che vedono enormi e sostenuti aumenti di valore. Ogni anno ci sono una manciata di fenomeni come Shiba Inu e Doge, o Solana e Cardano che generano incredibili guadagni di capitale per gli investitori esperti che hanno visto il loro potenziale e sono entrati fin dall’inizio.

Nel 2022, uno dei progetti si distingue per l’incredibile promessa. Attualmente, ArbiSmart (RBIS) è valutato a circa $2. Inizialmente listato all’inizio di quest’anno, il progetto si sta sviluppando alla velocità della luce e gli analisti prevedono un aumento dell’8.000% nel prossimo anno.

Aumentare l’esposizione

Da quando è stato listato per la prima volta a metà gennaio di quest’anno, il token RBIS è stato già aggiunto agli exchange tier-1 crypto come Uniswap e SushiSwap, e altri ancora. Questo processo in corso sta guadagnando slancio in quanto ogni listing di rilievo migliora il riconoscimento del nome del token, la popolarità e la legittimità rendendo altri exchange più inclini ad aggiungere RBIS. Ogni listing aumenta anche la liquidità del token e il volume degli scambi, in quanto RBIS viene introdotto in nuove community di exchange.

L’esposizione al token RBIS viene anche ampliata dal lancio di molteplici nuove utility autorizzate dall’UE nelle prossime settimane.

Espansione rapida

Attualmente, ArbiSmart offre un arbitraggio crypto automatizzato. La piattaforma, alimentata da RBIS, utilizza un algoritmo per generare profitti passivi che vanno dal 10,8% al 45% all’anno, a seconda dell’importo depositato. Tuttavia, il team di sviluppo sta per accelerare il passo, evolvendo in un hub di servizi finanziari ad ampio raggio.

Questo mese ArbiSmart sta lanciando un portafoglio che supporta sia FIAT che criptovalute. Chi dispone del wallet potrà godere di una custodia sicura e di tassi fino al 147% all’anno su RBIS e fino al 49% su tutte le altre valute.

Allo stesso tempo, il progetto rilascerà un’applicazione mobile che permetterà all’utente di immagazzinare, comprare e scambiare crypto, depositando e ritirando fondi in qualsiasi momento, con facilità.

Il prossimo mese vedrà il lancio di Smart Yield Farm, il programma di yield farming decentralizzato di ArbiSmart, che consentirà di fare staking in più pool di liquidità per ricompense competitive, tra cui fino al 190.000% APY più lo 0,3% delle commissioni su ogni trade.

Questo trimestre ArbiSmart introdurrà anche un mercato NFT per l’acquisto e la vendita di token non fungibili e una collezione di migliaia di oggetti digitali unici.

Tutte queste utilità sono state introdotte a velocità della luce, e questa agilità, e la capacità di rispondere rapidamente ai nuovi sviluppi nel mondo crypto è un fattore importante nelle proiezioni altamente ottimistiche degli analisti riguardo ad un aumento dell’8.000% nel 2022.

La seconda metà dell’anno sarà altrettanto ricca di azione. ArbiSmart sta introducendo il proprio exchange di criptovalute, così come il lancio di un metaverso, un mondo digitale dove i partecipanti possono comprare, costruire e vendere appezzamenti di terreno, provare una varietà di giochi, giocare per guadagnare, acquistare oggetti in-game, così come creare ed esplorare nuovi ambienti virtuali.

Un pacchetto di servizi bancari è anche in cantiere per H2, tra cui carte di debito crypto, IBAN e soluzioni di servizio di pagamento. Il processo di portare questa utility RBIS sul mercato è già in corso, in quanto ArbiSmart ha recentemente migliorato le sue autorizzazioni UE per consentire lo svolgimento di servizi bancari con valute virtuali.

Liquidità in crescita

L’hub ArbiSmart è completamente interconnesso, e l’uso di una utility di RBIS sarà ricompensato con condizioni esclusive e preferenziali nel resto dell’ecosistema, che sicuramente aumenterà il livello di liquidità. Per esempio, un oggetto in-game NFT può essere acquistato con RBIS nel mercato NFT, e possedere l’NFT garantirà un APY più alto nel servizio di yield farming.

Con così tante nuove utility in cantiere, così come la continuazione del processo di listing, la domanda di RBIS è destinata a salire vertiginosamente. Allo stesso tempo, l’offerta è limitata, con la quantità di token che può essere creata per sempre limitata a 450 milioni. Mentre la domanda sale, l’offerta scenderà facendo salire il prezzo di RBIS.

Prendendo in considerazione tutti i fattori di cui sopra, le proiezioni che RBIS salirà a 80 volte il suo valore attuale quest’anno sembrano effettivamente conservative. Il prezzo può oscillare intorno ai 2 dollari ora, ma tutte le indicazioni puntano a un rapido aumento di valore nei prossimi mesi, quindi il momento di comprare RBIS è ora!

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l'articolo né ha testato la piattaforma.