A partire dal prossimo 21 luglio, sulla piattaforma di Noku.io si terranno due diversi tornei del gioco Crypto Heroes a cui sarà possibile partecipare solo se si è in possesso di NFT della collezione Cryppo, lanciata da The Cryptonomist e ArtRights.

Il torneo Cryppo Holder

In particolare ci saranno 2 diversi match per il torneo “Cryppo Holder”.

Il primo match si terrà il 21 luglio, dalle 2 pm CET a mezzanotte del giorno stesso. Il secondo torneo si terrà invece il 28 luglio, sempre dalle 2 pm CET alla mezzanotte.

I Premi per il torneo “Cryppo Holder”

Numerosi saranno i premi per chi parteciperà al torneo.

1000 token $NOKU per i primi 25 classificati;

1 copia di NFT Magazine ai primi 5 classificati:

La carta NFT Crypto Heroes dedicata a Cryppo a tutti gli iscritti.

Il torneo Open di Crypto Heroes

A partire da agosto, e in particolare dal 4 agosto 2022, ogni settimana ci saranno poi altri 4 match per un torneo più complesso e di alto livello per tutti gli iscritti a Noku, comunque in possesso di almeno un NFT di Cryppo.

Per la precisione, i match del torneo Open si terranno nelle giornate del 4 agosto, 11 agosto, 18 agosto e 25 agosto, sempre dalle 2 pm CET alla mezzanotte del giorno stesso.

I premi del torneo Open

1 ETH al primo classificato;

2000 token $NOKU per i primi 15 classificati;

1 copia di NFT Magazine ai primi 5 classificati;

1 NFT Crypto Heroes dedicato a Cryppo a tutti gli iscritti.

Come partecipare ai due tornei

Per poter partecipare ai tornei del gioco Crypto Heroes, gli utenti devono possedere e importare nel wallet di Noku.io almeno un NFT Cryppo per ogni profilo di gioco. Chi ha più di un Cryppo volendo può decidere di aprire anche più Noku wallet e importare più Cryppo per partecipare al torneo con più profili.

Questo non sarà un vantaggio in quanto serve più tempo e carte per seguirne di più, ma è pur sempre un’opzione.

Ad ogni modo, per giocare sarà necessario possedere almeno 1 NFT Cryppo e importarlo su Noku.io. I tornei sono ad ingresso gratuito.

Come funziona Crypto Heroes

Crypto Heroes è un gioco costruito sulla blockchain di Noku: si tratta di un gioco di carte collezionabili relative al mondo blockchain.

Al momento della registrazione l’utente riceverà 20 NFT da utilizzare per partecipare al torneo e successivamente a ogni altro torneo di Crypto Heroes.

Dopo aver trovato il torneo dedicato a Cryppo nella board di Crypto Heroes e aver cliccato su Join sarà necessario schierare 12 carte, di cui due di tipo A.

Gli NFT di Noku sono legati a una o più crypto, con relativi moltiplicatori. I jolly (J) e gli antagonisti (A) andranno a modificare il punteggio totale a seconda delle condizioni.

Il deck va scelto con cura visto che le carte otterranno un punteggio determinato dalle performance delle crypto a cui sono collegate.

Il totale dei punteggi determinerà la posizione in classifica e, ovviamente, un miglior piazzamento porterà premi migliori.

Una volta iniziato il torneo l’utente avrà a disposizione alcune finestre temporali in cui sarà possibile cambiare delle carte, al fine di migliorare la propria posizione in classifica.