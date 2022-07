Chipotle lancia il nuovo gioco “Buy The Dip” con in palio premi da 200.000$ in crypto come DOGE, BTC, ETH, SOL e AVAX che si potranno ottenere gratuitamente. Il gioco dura dal 25 al 31 luglio, con offerte speciali in onore della Giornata Nazionale dell’Avocado.

Chipotle: il gioco crypto “Buy The Dip” per vincere DOGE, BTC, ETH, SOL e AVAX

Chipotle Mexican Grill, Inc., nota catena americana di ristoranti fast casual, ha annunciato il suo nuovo gioco crypto “Buy The Dip” che permette ai partecipanti di ottenere crypto gratuitamente.

There’s $200K in FREE CRYPTO + 1¢ Guac and 1¢ Queso Blanco on the line. Play for a chance to win every day 7/25-7/31 from 10am PT-6pm PT.https://t.co/NhzGj150ak

No Purch. Nec. 50 US & DC, 18+ w/ a Rewards account. Ends 5:59pm on 7/31. Rules: https://t.co/XmLZ7vr4vP pic.twitter.com/Beu06tVYMK

— Chipotle (@ChipotleTweets) July 25, 2022