È risaputo che le criptovalute sono volatili e possono essere volatili, ma possono anche rivelarsi attività remunerative nel lungo periodo se si selezionano buoni token per il proprio portafoglio. Per diventare un investitore di successo in criptovalute, occorrono perseveranza e pazienza. Questo articolo presenta tre criptovalute, Zompot (ZPOT), Bitcoin (BTC) e Tron (TRX), che possono essere una buona scelta per il vostro portafoglio. Tutti e tre i token hanno grandi utilità e potrebbero potenzialmente fornire enormi rendimenti in futuro. Il mercato delle criptovalute offre l’accesso a molti token, ma è necessario effettuare un’attenta ricerca prima di investire. Zompot, con le sue caratteristiche progressive, ha il potenziale per influenzare positivamente la vita dei suoi investitori. Anche Bitcoin e Tron hanno grandi utilità e sono una buona scelta sia per i principianti che per gli investitori veterani in criptovalute.

Zompot è la scelta migliore per affrontare l’inflazione

Zompot è un progetto supportato dal metaverso e basato sull’infrastruttura Binance Smart Chain. Fornisce una strategia e una pianificazione solide per aiutare i suoi utenti a superare i problemi legati alle reti blockchain.

Il token Zompot (ZPOT) è il token nativo della piattaforma e viene utilizzato per superare le instabilità del mercato delle criptovalute. Il token offre sicurezza, privacy, una migliore finalità e trasparenza per tutte le transazioni sulla piattaforma.

Gli utenti possono mintare NFT e scambiarli nell’impero del metaverso all’interno della piattaforma. Il token è un’opzione che consente una strategia di prezzo stabile per combattere l’inflazione e altri problemi del mercato. Il token ZPOT è accessibile a chiunque abbia una connessione a Internet, utilizzando il proprio telefono o computer. Offre libertà transazionale agli utenti.

Il periodo di maturazione dello ZPOT è di 2 mesi. La prevendita del token consentirà agli utenti di acquistarlo a prezzi molto interessanti. Un totale del 35% della fornitura totale di token sarà venduto al pubblico.

Durante il periodo di prevendita verranno offerte anche numerose opzioni bonus. Se Ethereum (ETH) viene utilizzato come valuta di pagamento per l’acquisto dei token ZPOT, un bonus del 10% verrà accreditato nel portafoglio dell’utente come ricompensa. Allo stesso modo, se la moneta BNB viene utilizzata per pagare durante l’acquisto, verrà fornito un bonus del 14%. Gli utenti hanno a disposizione anche un bonus di riferimento. Se un utente segnala un amico che spende almeno 50 dollari, entrambi riceveranno 25 dollari come ricompensa.

I rivenditori di Gibilterra accettano i Bitcoin

Molti dei principali rivenditori di Gibilterra, un territorio britannico d’oltremare, accettano pagamenti tramite Bitcoin (BTC). Queste catene di negozi includono Costa Coffee, Hotel Chocolat, Card Factory e The Gibraltar Bakery. I clienti di questi negozi al dettaglio possono utilizzare la Lightning Network di Bitcoin e la Bolt Card per pagare i prodotti acquistati. La Bolt Card è una carta fisica che consente agli utenti di inviare pagamenti in BTC finanziati da qualsiasi valuta in modo fulmineo e senza contatto. Può anche essere usata come carta regalo per regalare BTC agli amici. Gli utenti di Bitcoin possono “toccare e pagare” con Bitcoin Lightning utilizzando la Bolt Card. La Bolt Card è alimentata da NFC e dalla rete Lightning di Bitcoin ed è stata lanciata circa 8 settimane fa. Ben Collins, Business Development Manager di CoinCorner, ritiene che dal lancio della Bolt Card sia aumentato il numero di attività commerciali che accettano BTC. Offre pagamenti rapidi, facili, convenienti, familiari e a basso costo.

Tron annuncia sovvenzioni per ambasciatori, sviluppatori e influencer della comunità

Tron mira a decentralizzare il mondo delle criptovalute attraverso il suo protocollo, i suoi nodi, i suoi asset e le sue dApp, creando un’organizzazione autonoma decentralizzata governata dalla comunità. Per sostenere l’espansione dell’ecosistema, Tron ha lanciato dei programmi di sovvenzioni per gli ambasciatori della community, gli sviluppatori e gli influencer. Il programma di sovvenzioni per gli ambasciatori della community mira a coltivare un rapporto sano attraverso l’apertura di un nuovo legame tra la DAO e gli ambasciatori consolidati all’interno della community. Il programma prevede una sovvenzione trimestrale di 30.000 dollari. I criteri richiesti per la sovvenzione includono una community consolidata su un sito di social network popolare come Twitter o Telegram, una storia sostenuta di impegno continuo con la comunità TRON, una solida comprensione dell’ecosistema e l’offerta di un supporto genuino per l’ecosistema e i suoi obiettivi. Il Developer Grant Program prevede un’assegnazione trimestrale di 90.000 dollari e crea spazi per coltivare, coinvolgere e potenziare nuovi leader per promuovere la crescita dell’ecosistema.

