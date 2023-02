Il 2022 è stato un anno monumentale per il settore del blockchain gaming. C’è una forte separazione nel settore dei giochi blockchain: il gioco play-to-earn (P2E) è crollato e tutti i progetti, un tempo più importanti, hanno perso oltre il 90% della loro capitalizzazione di mercato nel corso del 2022.

Un trend simile si registra anche per altri asset speculativi legati ai giochi, in particolare per i terreni virtuali NFT appartenenti a giochi che devono ancora essere lanciati. Tuttavia, la prossima era di giochi divertenti, molto meno incentrati sul guadagno, è in costante costruzione da parte di molti team di talento in tutto il mondo.

Nel complesso, sembra che il mercato dei giochi blockchain continui a maturare nella sua fase successiva, in cui le aziende che raccolgono la maggior parte dei finanziamenti non sono più quelle che costruiscono infrastrutture, ma piuttosto gli studi di giochi blockchain in grado di produrre contenuti coinvolgenti che fanno uso dell’infrastruttura di gioco blockchain. In vista del 2023, sono cinque le principali forze trainanti del settore:

Infrastruttura

L’infrastruttura più importante per l’adozione di massa è quella più vicina ai giocatori: i wallet. Nonostante l’attuale popolarità, Metamask pone diverse sfide:

La gestione delle chiavi private è complicata e rischiosa

Metamask non è compatibile con i browser mobili

Nonostante i miglioramenti, Metamask non è facile da usare.

Naavik ritiene che i nuovi portafogli, come Sequence di Horizon e Stardust, possano fornire soluzioni migliori:

Sequence è un portafoglio multi-catena non custodiale con supporto multi-chiave e funzionalità per il pagamento delle tariffe del gas nel token scelto dall’utente.

È in beta con Skyweaver (un gioco sviluppato da Horizon) su mobile da almeno un anno, il che gli conferisce un vantaggio in termini di supporto mobile per gli sviluppatori di giochi. È dotato di switch di rete integrati, scambi di token, rampe fiat e visualizzazione NFT.

Allo stesso modo, Stardust Vault mira a oscurare il livello della blockchain sia per i giocatori che per gli sviluppatori. Questo permetterebbe al portafoglio di integrarsi perfettamente con i giochi in background.

Distribuzione

Le principali piattaforme si stanno lentamente avvicinando all’idea di distribuire giochi blockchain, o almeno di trovare il modo di prenderne una parte.

L’Epic Games Store che ospita Blankos Block Party e Apple che permette la vendita di NFT (anche se in modo limitato) sono l’inizio di un movimento che aumenterà la presenza di NFT e Web3 presso un maggior numero di consumatori. Consentire la distribuzione di massa dei giochi blockchain è un importante catalizzatore per l’adozione di massa.

Migrazione dei talenti

La migrazione dei talenti verso gli sviluppatori di giochi blockchain è in corso in quattro aree principali:

Sebbene l’effetto sullo spazio non sarà immediato, si tratta di un’ottima notizia per lo sviluppo a lungo termine del gioco blockchain, che porterà a giochi più divertenti e costruiti sulla base delle migliori pratiche di gioco tradizionali.

Modello di gioco

Le migliori pratiche che definiscono il futuro del gioco blockchain sono in fase di realizzazione e il Free-to-Own (F2O) è la quarta evoluzione dopo il Play-to-Earn (P2E), il Play-and-Earn (P&E) e il Play-and-Own (P&O).

La caratteristica principale dell’F2O è il semplice fatto che abbassa drasticamente le barriere all’ingresso, offrendo gratuitamente gli NFT invece di limitare l’accesso al gioco con prezzi di acquisto talvolta eccessivamente elevati.

Questo potrebbe essere un importante catalizzatore per accelerare l’adozione da parte del mercato di massa. Altre importanti tendenze di prodotto includono il gioco on-chain, il gioco blockchain F2P, l’evoluzione dei modelli di tokenomics, l’espansione del genere e del pubblico nei giochi web3, la scena asiatica del gioco blockchain, i contenuti generati dagli utenti (UGC) e l’intelligenza artificiale (AI) nei giochi blockchain.

Regolamentazione

Nel 2022, gli organismi di regolamentazione stanno prestando maggiore attenzione ai giochi blockchain e alle società crypto in generale – ad esempio, il presidente della SEC Gary Gensler ha menzionato che tutte le crypto e token, ad eccezione di Bitcoin, potrebbero essere considerate security. Inoltre, la SEC ha aperto un’indagine su Yuga Labs.

Sebbene l’indagine non sia stata completata, il risultato potrebbe avere ripercussioni su tutto il Web3, in quanto Yuga Labs è un pioniere del settore. Tuttavia, data la prevalenza di truffe e truffatori, è evidente che è necessaria una regolamentazione più chiara, anche se l’impatto potrebbe avere ripercussioni negative su molti innovatori dello spazio.

Per una versione più dettagliata di questa analisi, consultate il Capitolo 4 del Naavik x CMC Blockchain Gaming Report, oppure scaricate il rapporto completo in formato PDF.