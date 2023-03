Tron e Shiba Inu: news dalle crypto regine di attualità

Tron e Shiba Inu sono salite alla ribalta del mondo crypto per news molto diverse tra loro, la prima in vena di shopping mentre la seconda alle prese con un parto travagliato, quello di Shibarium.

Un viaggio tra le ultime crypto news su Tron e Shiba Inu

Vediamo insieme le notizie che tengono banco sul mondo crypto per quanto riguarda Tron e Shiba Inu.

Tron (TRX)

La valuta digitale di Sun, Tron, cresce dell’1,55% portandosi a 0,0627 Euro.

Tron segue il trend dell’ultima settimana che ha visto salire la maggior parte delle crypto grazie alla debacle delle banche americane.

Questa settimana TRX è cresciuto del 2,15% in scia ai fallimenti di Silicon Valley Bank e delle sorelle in America.

La situazione drammatica del comparto bancario americano poteva scatenare un disastro senza precedenti per l’economia mondiale, disastro sventato per ora dal mantello di Fed e Governo USA.

La serie di fallimenti però ha accelerato la caduta di Swiss Bank che era già in crisi da tempo costringendo il governo e la banca centrale Svizzera a mettere una pezza.

Una mano tesa alla Credit Suisse Group AG (Swiss Bank) è arrivata proprio dal mondo crypto e più precisamente da Justin Sun, fondatore di Tron.

Tron aveva già acquistato in passato azioni del colosso svizzero ma questa volta si era presentata alla banca con 167 anni di storia con una proposta di acquisto per la proprietà dell’importo di 1,5 miliardi di dollari.

Su Twitter, Sun aveva scritto di voler trasformare la banca elvetica in un istituto pro-crypto, la cosa secondo il miliardario avrebbe aperto la strada all’adozione di massa e ad un sistema finanziario decentralizzato.

Le parole dell’imprenditore sulla proposta di acquisto erano state le seguenti:

“Acquisendo Credit Suisse e trasformandolo in un istituto finanziario crypto-friendly, possiamo creare un nuovo standard per l’innovazione finanziaria a vantaggio di tutti. Possiamo anche sfruttare le politiche progressiste del paese e posizionarci come leader nell’innovazione finanziaria”.

Come si sa però l’operazione è stata bruciata dalla stoccata di UBS che porta a casa l’operazione per 3 miliardi ed una linea di credito del governo svizzero da 100 miliardi di franchi.

Shiba Inu (SHIB)

La meme coin per eccellenza mostra un po’ la corda dopo il balzo dell’ultima settimana dovuto alla crisi della finanza americana e al lancio di Shibarium.

SHIB ha una leggera flessione e perde lo 0,61% dopo che questa settimana il valore era cresciuto del 3,30%.

Oggi Shiba Inu vale 0,000010 Euro con un offerto circolante di 589.544.650.589.065,5 unità.

Il lancio di Shibarium ha avuto alcuni problemi nonostante, come prevedibile sia stato accolto con favore dal mercato e dagli investitori.

Il problema nasce dal fatto che il codice layer-two di Shibarium è lo stesso della nascente blockchain Rinia.

Nonostante il sospetto di furto del codice nascente abbia rallentato il prezzo di SHIB e con esso quello di BONE e LEASH, per Shiba Inu Shibarium rappresenta comunque una svolta per il futuro.

Chi è stato protagonista dello sviluppo di Shibarium ha spiegato che gli ID delle catene di Shibarium sono stati scelti a caso e che l’ID di Rinia è lo stesso solo per una casualità.

Shibarium seppur in versione beta e SHIB: The Metaverse previsto per fine anno daranno comunque due locomotive che traineranno il prezzo nei prossimi mesi.

Nel frattempo la polemica sulla matrice dublicata non si placa e su Discord, un esperto, tale Steve sostiene che l’ID della catena di Rinia non darebbe potuto essere lo stesso.

“senza che [gli sviluppatori di Shibarium] shytoshi e kaal avessero specificamente contattato [il principale sviluppatore di Rinia] e gli avessero chiesto di riavviare (ingannandolo) in modo da poter prendere il suo file di genesi e rubare il suo lavoro”.

Per Dhairya, invece, il problema sta nel fatto che al momento della creazione di Shibarium l’ID non fosse stato registrato e ciò ha portato alla duplicazione seppur causale su Rinia.

Dhairya ritiene che Shibarium sarà lanciato con una nuova beta che avrà un ID differente e registrato che sia diverso da quello di Rinia.

Nel frattempo si pensa già a SHIB: The Metaverse, un mondo virtuale sullo stile di Shiba Inu che potrebbe vedere la luce già entro la fine dell’anno.

Il metaverso dei cagnolini avrà terreni digitali di tipo NFT che si potranno scambiare e saranno presenti anche luoghi virtuali di gioco P2E molto diversi tra loro.