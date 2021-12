Ferrari, partnership con Velas: players globale in Blockchain e NFT

Ascolta qui download

Ferrari ha annunciato la partnership con Velas Network AG, società specializzata in Blockchain e NFT, in un accordo pluriennale per creare contenuti esclusivi per i fan della Scuderia.

La casa automobilistica italiana di Maranello, Ferrari, in un suo post racconta la nuova collaborazione con Velas Network AG, con sede in Svizzera, rinomata per essere un player globale nel settore blockchain e NFT.

Scuderia Ferrari is glad to announce that, from next season, will be able to count on a new Premium Partner – Velas Network AG. Welcome onboard 💪!#essereFerrari #Velas @VelasBlockchain https://t.co/3vBAT4pRhW pic.twitter.com/IXiHob9qgS — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 27, 2021

“Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che, dalla prossima stagione, sarà in grado di contare su un nuovo Premium Partner – Velas Network AG. Benvenuti a bordo!”

L’accordo pluriennale prevede la creazione di contenuti digitali esclusivi per i fan della Scuderia Ferrari.

A tal proposito, Mattia Binotto, Direttore Generale e Team Principal, Scuderia Ferrari ha così commentato:

“Siamo lieti di iniziare questa collaborazione con Velas Network AG, un’azienda che fa dell’innovazione e della performance il tratto distintivo di prodotti e servizi tecnologicamente avanzati: sono tutti valori che ci accomunano e che ci hanno portato a scegliere Velas come uno dei nostri Premium Partner.”

Velas, Il fork di Solana con integrazione EVM incorporata

Velas Network AG ha sviluppato una blockchain fork di Solana ma con l’integrazione di Ethereum Virtual Machine (EVM) incorporata. È una rete blockchain DPoS (Delegated Proof of Stake), a zero emissioni, un concetto in cui gli utenti della rete votano ed eleggono i delegati per convalidare il blocco successivo.

Con questo sistema, Velas Network AG crede vivamente di avere tutte le carte in tavola per competere con Ethereum 2.0.

Nel frattempo, grazie alla partnership con Ferrari, Velas sarà Title Sponsor della Ferrari Esports Series, la serie online monomarca del Cavallino Rampante, e del team Esports che gareggerà nella F1 Esports Series, il campionato digitale ufficiale a cui partecipano tutti i team che prendono parte al FIA Formula 1 World Championship.

A tal proposito, Farhad Shagulyamov, CEO co-fondatore di Velas Network AG ha dichiarato:

“Avendo costruito una blockchain di nuova generazione che pone l’accento sia sulla sostenibilità che sulle prestazioni, è stato naturale collaborare con un’altra icona di eccellenza, che è la Ferrari. Velas ha introdotto una varietà innovativa di tecnologia pionieristica nella blockchain e nei prodotti associati, che ora saranno messi in mostra all’apice del motorsport”.

Le case automobilistiche e il settore NFT

Al momento, sia Ferrari che Velas non si sono esposte più di tanto sul settore NFT, citandolo solo come un mercato di cui Velas è un player globale. Di certo, se si parla di contenuti digitali esclusivi, allora il settore dei Non-Fungible Token non è da escludere.

Nel frattempo, altre case automobilistiche del calibro di Ferrari sono già parte di questo mondo, avendo rilasciato dei loro NFT.

È il caso di Lamborghini, che tramite la creazione di opere d’arte uniche NFT dedicate alla storia del brand, hanno celebrato anche la storia della famiglia Lamborghini. Gli NFT Lamborghini sono stati creati dagli artisti come Emanuele Dascanio, Marciej Kuciara, Matteo Mauro e Giovanni Motta e sono stati messi all’asta a fine dello scorso settembre.

Anche Maserati, la scorsa estate, ha lanciato i suoi due NFT su SuperRare sulla pagina di Automobilist, azienda che si occupa di creare partnership con brand di automobili e creare proprio dei pezzi d’arte da collezionare su blockchain.