Dopo che Coinbase ha annunciato una nuova trilogia di film sulla collezione NFT Bored Ape, ApeCoin fa un salto del 17%.

The Degen Trilogy, un nuovo progetto tra Coinbase e Bored Ape Yacht Club

Coinbase, il celebre exchange americano guidato da Brian Armstrong, ha annunciato il lancio di un progetto mediatico cinematografico, che vede protagonista la community NFT Bored Ape Yacht Club e la sua crypto di riferimento ApeCoin.

La Degen Trilogy: questo è il nome della serie che vedrà la realizzazione di tre film che invitano i proprietari dei pezzi da collezione di Bored Ape a presentare i loro preziosi oggetti da collezione per una sorta di casting. Se scritturate, i loro proprietari potranno ottenere un compenso fino a $10.000 in ApeCoin.

Here's how you can help us make this movie:

💡 Get @CoinbaseWallet

🎥 Submit your Bored Ape

🎬 Hide an easter egg — Coinbase (@coinbase) April 11, 2022

La serie permetterà anche una sorta di interattività con gli utenti, che avranno la possibilità di partecipare a questo progetto su più piattaforme.

Secondo i promotori dell’iniziativa il film conterrà anche elementi educativi interattivi che mirano a portare nuovi utenti non solo ad avvicinarsi al mondo del Bored Ape Yacht Club, ma anche a quello degli NFT in generale e in tutto quello che forma il cosiddetto ecosistema Web3.

La Degen Trilogy presenterà anche ovviamente alcune funzionalità dell’exchange Coinbase, incluso il tanto atteso lancio del suo primo mercato NFT.

William Swann, Coinbase Entertainment and Culture Marketing Director, ha affermato in occasione della presentazione del progetto:

“In Coinbase, ci dedichiamo alla creazione e al supporto di progetti di contenuto che parlano direttamente alla nostra community e al sostegno della cultura dell’innovazione Web3.”

Il manager di Coinbase ha poi aggiunto:

“Poiché miriamo a portare il prossimo miliardo di persone nell’economia criptata, crediamo fermamente che questa serie di film interattivi fungerà da catalizzatore per servire questa missione e aiutare il pubblico a comprendere la natura collaborativa di Web3. Siamo stati ispirati dalla comunità del Bored Ape Yacht Club e siamo entusiasti di invitarli a co-creare questo film con noi.”

Altrettanto entusiasta il commento di Nicole Muniz, CEO di Yuga Labs, la società creatrice del Bored Ape Yacht Club che di recente si è aggiudicata due dei più preziosi NFT da collezione in circolazione.

“Stiamo vedendo come gli NFT si stanno evolvendo per essere veicoli di accesso e partecipazione a reti, giochi, merchandising e ora intrattenimento interattivo. Questo è un progetto rivoluzionario e siamo entusiasti di vedere come questo modella il futuro di Web3 per tutte le comunità.”

La criptovaluta legata all’ecosistema degli Bored Ape Yacht Club, ha realizzato, anche sulla scorta di queste anticipazioni, un guadagno del 15% risultando la criptovaluta più acquistata tra le 50 a maggior capitalizzazione nell’ultima settimana.

Il prezzo del token ApeCoin

ApeCoin è stato lanciato il mese scorso come governance e utility token del mondo dei Bored Ape Yacht Club e Mutant Ape Yacht Club (MAYC), collezioni NFT che hanno conquistato in poco tempo la vetta delle classifiche dei pezzi più pregiati del mercato.

La moneta è rapidamente cresciuta di valore fino a diventare in pochissimo tempo una delle prime 40 criptovalute più grandi per capitalizzazione di mercato.

Dopo un crollo dell’80% del suo valore a fine marzo, in questi giorni ApeCoin sta velocemente recuperando il terreno perso.

Secondo alcuni dati le grandi balene soprattutto di Ethereum starebbero in queste settimane accumulando il token, segno tangibile che ApeCoin potrebbe presto aumentare il suo valore.