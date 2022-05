Binance regala NFT al Primavera Sound 2022

Binance, il popolare crypto-exchange, sarà presente al Primavera Sound 2022 a Porto e Barcellona, offrendo ai partecipanti la possibilità di pagare nei bar in criptovaluta con Binance Pay e di ottenere in regalo speciali NFT.

Dal 2 all’11 giugno, durante il Primavera Sound 2022, sarà presente anche il celebre crypto-exchange di Binance, per offrire i suoi servizi a tutti i partecipanti al festival musicale più grande dell’Europa meridionale.

Secondo quanto riportato, per la prima volta si potrà pagare con le criptovalute nei bar di Porto e Barcellona del festival, grazie ai cinquanta terminali Point-of-Sale che accetteranno Binance Pay.

Non solo, i nuovi utenti curiosi che scaricheranno l’app e effettueranno il loro primo pagamento, riceveranno immediatamente un airdrop di 5 BUSD, mentre, per i mille top spender del festival che utilizzano Binance Pay sia a Porto che a Barcellona, riceveranno 100 euro in BUSD di cashback.

Binance ha anche un suo palco che sponsorizza il marchio. E infatti, gli spettatori del festival potranno vedere alcuni dei loro artisti preferiti sul Binance Stage, dove si esibiranno, tra gli altri, Bauhaus, Beach House, Courtney Barnett, King Gizzard & The Lizard Wizard, Metronomy, Sharon Van Etten e Warpaint.

Oltre allo sponsor e ai regali in crypto, Binance offrirà ai partecipanti del Primavera Sound 2022 anche esclusivi POAP (Proof of attendance protocol) NFT che renderanno la loro esperienza più ricca e personalizzata.

In pratica, tutti i possessori di biglietti sono invitati a scaricare l’app di Binance per richiedere il loro NFT unico, che può essere utilizzato per sbloccare esperienze esclusive presso lo stand di Binance.

Non solo, per premiare i partecipanti più fedeli al Primavera Sound, il crypto-exchange offre altri 27.000 NFT per coloro che hanno partecipato sia al festival 2020 che a questo 2022.

Si tratta degli NFT “Primavera Sound Barcelona Member” e “NOS Primavera Sound Porto Member”, che potranno essere richiesti durante il festival e che offriranno ai titolari vantaggi esclusivi che il Primavera Sound annuncerà nei prossimi mesi.

A tal proposito, Helen Hai, Executive VP di Binance e Head of Binance NFT, ha commentato:

“La partnership con un festival come il Primavera Sound è più di un’opportunità di branding per Binance, è un’opportunità per dimostrare il valore che le tecnologie Web3 possono fornire. Portare NFT al Primavera Sound dimostra i casi d’uso reali della tecnologia. Non solo tutti i possessori di biglietti avranno diritto agli NFT come ricordo unico, ma questi serviranno anche per arricchire l’esperienza del festival attraverso attivazioni in loco e digitali. Non vediamo l’ora di vedere le future utilità che questi NFT sbloccheranno”.

Anche Alfonso Lanza, direttore del Primavera Sound, ha commentato come segue:

Come per ogni settore di appartenenza, anche nel mondo crypto esiste una data particolare da celebrare ogni anno: il “Bitcoin Pizza Day” del 22 maggio.

In onore del famoso gesto di 12 anni fa di un appassionato di criptovalute, Laszlo Hanyecz, che aveva acquistato 2 pizze per 10.000 BTC il 22 maggio 2010, segnando la prima transazione fisica di Bitcoin al mondo, il “Bitcoin Pizza Day” è diventato una festa per la community crypto.

Così quest’anno anche Binance è sceso in campo, lanciando un suo concorso in cui i 5 vincitori potranno avere un anno di pizza gratis.

Non solo, facendosi travolgere dal super entusiasmo per tale evento, è stato aperto anche a Parigi, dopo Cannes, uno store di Binance Pizza, che per l’occasione ha visto ospite proprio il CEO di Binance, Changpeng Zhao o CZ.

As part of our #Bitcoin Pizza Day celebration, we also opened a pop-up #BinancePizza store in Paris after Cannes!

The community was able to meet @cz_binance too. Thank you to everyone who visited us! Till' next time 🍕 pic.twitter.com/sQoIcpSqf8

— Binance (@binance) May 23, 2022