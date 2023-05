Mattia Cuttini: in arrivo la nuova mostra NFT personale del crypto artista

Mattia Cuttini, celebre crypto artista italiano, presenterà la sua nuova mostra NFT “Back and Forth/Mattia Cuttini 1999 > 2023”, a novembre presso l’NFT Factory di Parigi.

“Back and Forth Mattia Cuttini 1999 > 2023”: la nuova mostra NFT personale di crypto arte

Si chiama “Back and Forth/ Mattia Cuttini 1999 > 2023”, la nuova mostra di crypto arte in arrivo a Parigi il prossimo novembre, nella sede di NFT Factory.

Il celebre crypto artista italiano, Cuttini, presenterà il suo nuovo lavoro multidisciplinare in una mostra personale, che evidenzia tutto il suo percorso artistico, iniziato appunto nel 1999.

Cuttini è diventato famoso nello spazio della crypto arte per la sua pratica che spazia tra graphic design, tecnologia blockchain, musica e performance art, integrando ultimamente anche l’Intelligenza Artificiale (AI).

“Back and Forth/ Mattia Cuttini 1999 > 2023” racconterà proprio le tappe di questa sua evoluzione artistica, una sorta di approccio che porta caos, fragilità e bellezza all’output della macchina, mentre l’incorporazione di nuove tecniche e dimensioni nella sua pratica artistica migliora ulteriormente la coerenza del suo lavoro nel tempo.

La nuova mostra firmata Mattia Cuttini si terrà il prossimo 8 e 9 novembre presso il NFT Factory di Parigi.

A tal proposito, Benoit Couty, direttore artistico di NFT Factory, ha mostrato la sua eccitazione nell’ospitare tale mostra e ha ricordato in un suo commento l’artista come segue:

“Mattia era lì nel 2018 con un piccolo gruppo di artisti, quando nessuno prestava attenzione, per costruire un nuovo spazio di libertà artistica che avrebbe cambiato tante vite pochi anni dopo “.

Mattia Cuttini: la storia dell’artista italiano di crypto arte e NFT

Mattia Cuttini è un’artista italiano, classe 1979. Nella sua intervista con The Cryptonomist e The Nemesis nel talk show del metaverso, Cuttini ha raccontato il suo primo incontro col mondo degli NFT, avvenuto esattamente nel 2018.

Si trattava inizialmente di sperimentare la tecnologia emergente degli NFT con la sua arte visiva e musica.

E così, Cuttini cominciò a realizzare i primi suoi artwork che sono stati esposti poi sulle piattaforme di KnownOrigin, e poi SuperRare, Async Art e Medium.

Non solo, Cuttini ha poi partecipato a numerose mostre collettive iconiche come la “Cryptoart Revolution” a Parigi nel 2021.

Cuttini ha anche collaborato con artisti riconosciuti nel settore come XCopy, che sarebbe anche colui che si è aggiudicato lo #00, Moderats e ha acquistato lo #01 a 2 ETH dei celebri artwork dei Papercuts nella loro versione digitale.

Le statistiche generali NFT riportano aumenti nel Q1 2023

Rispetto all’ultimo trimestre 2022, il primo trimestre 2023 ha registrato aumenti nel mercato generale degli NFT, consolidando la forza di un settore che sembrava essersi assestato.

I dati mostrano una crescita di volumi nel Q1 2023 sia in ETH che in USD. Non solo, anche il numero degli utenti è passato dagli 11,23 milioni del Q4 2022 ai 14 milioni del Q1 2023.

Il motivo di tale crescita potrebbe essere attribuito all’avvento di Blur, il nuovo marketplace di NFT per trader professionisti che ha attirato l’engagement della crypto community.

Non solo, in questo periodo c’è stata anche la prima comparsa dei Bitcoin Ordinal NFT che hanno conquistato piano piano il mercato. In questo mese di maggio, il numero delle iscrizioni dei Bitcoin Ordinal NFT è triplicato, passando dai 3 milioni ai 9 milioni.