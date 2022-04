Ascolta qui download

SPONSORED POST*

Il 25 aprile, Bitcoin (BTC) è salito di circa il 5,5% dopo l’annuncio dell’acquisto di Twitter da parte del CEO di Tesla, Elon Musk. Dal 2021, Musk è diventato una sorta di market mover delle criptovalute con i suoi tweet su Dogecoin e Bitcoin. Tuttavia, nel contesto macroscopico, l’influenza di Musk è svanita e di breve durata. Bitcoin così come l’intero mercato delle criptovalute è ancora a rischio di declino.

Il prezzo di BTC crolla mentre la Fed diventa sempre più accanita

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell discute la possibilità di aumentare i tassi di interesse di 50 punti base nella riunione della Fed di maggio. Data questa politica, i fattori che hanno alimentato i guadagni stellari delle criptovalute negli ultimi due anni si stanno trasformando in enormi fattori ribassisti per il mercato delle criptovalute. Il prossimo FOMC si terrà dal 3 al 4 maggio, e BTC dovrà affrontare un ulteriore calo se la Fed si muoverà rapidamente per domare l’inflazione aumentando di 50bps.

L’escalation del confronto tra UE e Russia colpisce le prospettive economiche globali

Il 27 aprile, la Russia ha tagliato le forniture di gas naturale a Polonia e Bulgaria, che si sono opposte al pagamento degli acquisti di gas in rubli, intensificando drammaticamente la sua risposta alle sanzioni occidentali imposte a Mosca per la guerra in Ucraina. Dallo scoppio del conflitto Russia-Ucraina, oltre alla sofferenza e alla crisi umanitaria, l’intera economia globale ha rischi di crescita più lenta e inflazione più rapida.

E ora che la Russia reagisce all’escalation delle sanzioni occidentali, possiamo prevedere che una lunga battaglia si ingaggerà tra la Russia e l’Occidente, con un impatto maggiore sull’economia globale. Gli investitori eviteranno gli asset rischiosi come Bitcoin.

Analisi tecnica

Sul grafico settimanale, BTC è scambiato sotto la linea di mezzo della Banda di Bollinger e questa banda si sta muovendo leggermente verso il basso. Ma il prezzo di BTC sta ricevendo supporto dalla linea di tendenza che si è formata nel 2021. Tuttavia, MACD e RSI stanno mostrando un’inclinazione ribassista, il che indica che BTC potrebbe essere ancora a rischio di ribasso. Se BTC scende sotto i 38.000 dollari, il prossimo obiettivo sarà 35.000 dollari.

Come coprire le perdite nel declino di BTC e ottenere maggiori guadagni

Dall’analisi riportata sopra, possiamo ragionevolmente ipotizzare che un’ampia correzione al ribasso è in arrivo. I trader intelligenti copriranno le perdite nel trading spot scambiando contratti perpetui di BTC con una leva 100x. Il contratto perpetuo di BTC è uno strumento popolare che permette ai trader di trarre profitto dalle fluttuazioni del mercato.

Se volete aprire una posizione corta di 100 BTC quando il prezzo del BTC è di 39.000$, basta usare 1 BTC come margine. Quando BTC scende a $35.000, guadagnerete ($39.000 – $35.000)*100BTC / $35.000 = 11.4 BTC. Con solo 1 BTC investito, avrete la possibilità di fare un ROI fino al 1100%.

Bexplus – Scambi di Futures BTC leader

Bexplus è uno degli exchange di futures leader a livello mondiale senza spread in criptovalute. Fornisce contratti perpetui su BTC, ETH, ADA, DOGE e XRP con una leva 100x. Accreditato dalla US FinCEN MSB, Bexplus è considerato affidabile da oltre un milione di trader in tutto il mondo, compresi gli USA, il Giappone, la Corea e l’Iran.

Unendovi a Bexplus, potrete godere di:

Una leva 100x è offerta per massimizzare i profitti di trading.

Bonus del 100% per ogni deposito.

Portafoglio Bitcoin fruttifero con un tasso di interesse annualizzato fino al 21% .

Conto demo con 10 BTC per fare pratica di trading senza rischi.

Nessun requisito KYC, registrazione con e-mail in pochi minuti.

App per Android e iOS per fare trading ovunque e in qualsiasi momento.

Supporto clienti 1V1 disponibile 7/24 ore.

Prelievo veloce senza limiti di tempo, e nessuna tassa di deposito.

10 BTC GRATIS in regalo

Depositando BTC sul conto Bexplus, si può guadagnare un bonus del 100% di BTC, che può essere utilizzato anche per scambiare contratti future. Più depositi, più bonus otterrai. Potete ottenere fino a 10 BTC come bonus!

Bexplus offre agli utenti un utile strumento “Copy Trading” che può aiutare i trader a fare profitti nel trading di futures BTC facilmente. Quando si utilizza questo eccellente sistema, è possibile copiare automaticamente gli ordini di altri trader, che hanno un’alta redditività, e si mantiene ancora il pieno controllo sulla gestione del proprio portafoglio. È possibile interrompere la copia, metterla in pausa, e aggiungere o rimuovere fondi in qualsiasi momento.

Cliccate qui per unirvi a Bexplus senza KYC ora, e iniziare il viaggio verso una grande fortuna.

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né ha testato la piattaforma.