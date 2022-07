Mark Cuban è il più ossessionato dalle crypto

Ascolta qui download

Secondo uno studio condotto da Traders of Crypto che ha analizzato i profili Twitter di tante star e celebrità che hanno pubblicato post a tema crypto, Mark Cuban pare sia il più ossessionato da NFT e criptovalute, tanto che si tratta del personaggio che ha maggiormente twittato sull’argomento.

Mark Cuban risulta essere il più interessato al mondo crypto

Con un totale di 124 post a tema crypto, blockchain e NFT related tweets, Mark Cuban è la star che ha più parlato di criptovalute sul suo profilo Twitter, e in particolare di NFT con ben 49 post.

Mark Cuban è una celebrità televisiva in america e anche un imprenditore e investitore, che già negli early days avrebbe acquistato Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute come DOGE e Matic.

Al secondo posto troviamo invece Paris Hilton con 84 tweet soprattutto sui Non-Fungible Token. Ai tempi di Clubhouse, la star faceva spesso delle room sul tema NFT anche con noti artisti del settore come Pak. La Hilton ha anche lanciato la sua collezione ed è anche entrata nel metaverso di Sandbox. Inoltre, ricordiamo che la sua famiglia è già dal 2018 che investe su progetti blockchain.

Tra le star, invece, che hanno parlato di crypto, ma che hanno l’audience maggiore troviamo il calciatore Lionel Messi con i suoi 320 milioni di follower su Twitter. Tempo fa Messi aveva firmato un contratto da 20 milioni di dollari per promuovere i fan token di Socios.

Anche se nello studio di Traders of Crypto non è citato, impossibile non ricordare la star di TikTok Khaby Lame che da poco ha firmato con Binance per diventarne ambassador. Si tratta dell’influencer che sul social ha il numero più alto di seguaci al mondo con 142 milioni di follower.

Nella lista delle star che hanno parlato e supportato le crypto troviamo Kim Kardashian con 302 milioni di Instagram follower.

Non poteva poi mancare il rapper Snoop Dogg che ha twittato decine e decine di volte sugli NFT, soprattutto dal suo profilo come Cozmo de’ Medici, il suo alias come collezionista.

Gli influencer con maggiore engagement

Parlando, invece, di star con profili con maggiore tasso di engagement, troviamo il campione norvegese di scacchi Magnus Carlsen con l’11.78%, l’attore Donald Glover (7.95%) e la star del football Tom Brady (7.91%), che ha anche lanciato una sua piattaforma di NFT.