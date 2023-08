Finanziamenti da 158 milioni di dollari per società di sviluppo blockchain e per uno sviluppatore del metaverso

Nell’ultima settimana nove società del mondo crypto hanno raccolto finanziamenti da investitori privati per 158 milioni di dollari: spiccano all’occhio società di sviluppo blockchain e un creatore del metaverso.

Nonostante il mercato crypto non sia ancora molto vivace, i lavori proseguono a gonfie vele con molte società che ricevono incentivi economici ogni settimana.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli della news.

Gli ultimi finanziamenti nel mondo blockchain: lavori in corso per infrastrutture layer-1 ed un creatore metaverso

La settimana scorsa abbiamo visto società blockchain e sviluppatori del metaverso ricevere finanziamenti da diversi fondi venture capital per 158 milioni di dollari.

La piattaforma di custodia crypto Bitgo ha guadagnato la maggior parte di questi investimenti raccogliendo 100 milioni di dollari in un round di serie C in cui non sono stati resi noti i nomi di chi ha fornito il denaro.

La valutazione dell’azienda ora è a 1,75 miliardi di dollari, circa 500 milioni rispetto all’offerta fatta da Galaxy Digital per acquisire il custodian durante il 2021 (poi ritirata ad agosto 2022).

Il CEO di BitGo, Mike Belshe, ha dichiarato che utilizzerà il denaro per soddisfare la crescente domanda mondiale per piattaforme di custodia crypto, fornendo ad istituzioni, marchi e fondazioni una presenza sicura senza soluzioni di continuità all’interno dell’ecosistema delle valute crittografiche.

Crypto custodian BitGo raised $100 million at a $1.75 billion valuation, despite a slowdown in crypto venture funding. https://t.co/LpoWWXhXL1 — Bloomberg Crypto (@crypto) August 16, 2023

Tra le altre entità che hanno raccolto denaro da finanziamenti troviamo la blockchain Zetachain, che si è guadagnata la bellezza di 27 milioni di dollari.

Tra i nomi del VC troviamo Blockchain.com, Jane Street Capital,Human Capital, Vy Capital e GSR.

Zetachain, infrastruttura layer-1 EVM compatibile, vuole discostarsi dalla moda dei bridge e dei token avvolti ed abbracciare un futuro più semplice ed interoperabile, dando accesso agli utenti i propri servizi attraverso un’unica piattaforma indipendente dalla blockchain di appartenenza.

L’obiettivo è davvero complesso, visto e considerando che non si tratta di una piattaforma centralizzata ma di un network decentralizzato, tuttavia con 27 milioni di dollari in tasca ci sono i presupposti per lavorare bene.

Anche un altra società blockchain che opera nel contesto del layer-1, Linera, ha raccolto finanziamenti la scorsa settimana, aggiungendo 6 milioni di dollari al suo portafoglio durante il suo ultimo seed round.

Tra gli investitori ci sono i nomi di a16z, Laser Digital Ventures, Matrixport, Flow Traders e GSR.

Linera, creata due anni fa dall’ex ingegnere di Meta Mathieu Baudet, ha come obiettivo quello di scalare il mondo blockchain aggiungendo catene parallele alla propria infrastruttura piuttosto che aumentare le dimensioni dei blocchi o modificare il sistema di produzione crittografico.

I fondi raccolti dalla società saranno utilizzati prevalentemente per espandere il proprio team e per lanciare una devnet ed una testnet.

Molto interessante sottolineare anche l’ultimo seed round da 13 milioni di dollari chiuso a favore di ZTX, una piattaforma metaverso gestita da Zepeto.

I venture capital Jump crypto, Collab+Currency, Parataxis e altri ancora, credono fermamente nel futuro di questo creator blockchain, che vuole fondere il contesto del gaming con quello del metaverso.

Sembra che l’esperienza nel campo non manchi, visti i nomi che ci sono dietro al progetto, ed ora possiamo affermare che anche i capitali da dedicare ai lavori sono presenti.

We are thrilled to announce our $13M seed round led by @jump_ pic.twitter.com/TvXGVmnbRc — ZTX (@ZTXofficial) August 16, 2023

Il caso ZTX: il metaverso di Zepeto ed il seed round guidato da Jump Capital

Zepeto, una delle principali società nel mondo blockchain della Corea del Sud valutata 1 miliardo di dollari, sta investendo pesantemente nel metaverso e negli NFT.

Le cose iniziano a farsi serie dopo l’ultimo round i finanziamenti che la sua joint venture, ZTX ha raccolto sotto la scia di Jump Crypto.

In totale 13 milioni di dollari i soldi sono stati investiti da diverse firme VC per espandere l’iniziativa di Zepeto aumentando l’adozione nel mondo delle criptovalute in Asia.

Nel dettaglio l’obiettivo della società è quello di introdurre il concetto di “proprietà” all’interno dei mondi 3D del metaverso.

A breve verranno infatti inaugurato il “Genesis Home Mint”, ovvero un processo in cui la community del progetto potrà mintare un NFT rappresentativo di una casa 3D che darà accesso a futuri drop, eventi e miglioramenti del gioco.

In totale saranno 4.000 le case del metaverso disponibili e la rete blockchain che le ospiterà sarà quella di Arbitrum.

Zepeto mira così a confrontarsi con le altre piattaforme metaverse dominanti nel mondo web3 come The Sandbox, Decentraland e Otherside.

You just won this new home and want to host a house party.



Tag a web3 friend that you would invite. pic.twitter.com/ogBxadrwFu — ZTX (@ZTXofficial) August 17, 2023

Da sottolineare come il mese scorso il progetto ZTX abbia avviato un beta test privato della sua prossima piattaforma collaborando con Dust Labs, azienda che lavora per le celebri collezioni NFT DeGods e Y00ts.

Il focus dell’esperimento è stato quello di fornire alla comunità “Partner Wearables” tutti gli strumenti per creare risorse ed oggetti 3D all’interno del metaverso, in modo da poter ottenere un feedback significativo sulle funzionalità essenziali e quelle superficiali.

Il co-CEO di ZTX, Chris Jang, ha sottolineato in una recente intervista l’impegno della sua startup a “fornire un livello di infrastruttura per i creatori”, nell’ottica di fornire un framework per lo sviluppo mainstream degli ambienti del metaverso.

Il team di ZTX non è di certo un gruppo di nerd adolescenti appassionati di ambienti digitali, e vede al suo interno la presenza di signori che hanno lavorato per Apple, Roblox, Epic Games ed EA, insieme ad esperti del mondo blockchain che hanno costruito su Solana, Flow e Cosmos.