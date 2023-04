Ultime news e analisi dei prezzi per le crypto Sweat Economy (SWEAT), Internet Computer (ICP) e Kadena (KDA)

Vediamo insieme quali sono le ultime notizie sul mercato crypto per i 3 progetti ed i relativi token: Sweat Economy (SWEAT), Internet Computer (ICP) e Kadena (KDA).

Ci sono news importanti da segnalare o movimenti di prezzo interessanti per queste crypto?

Scopriamolo insieme.

Sul fronte notizie ci sono da segnalare 2 news in particolare per questi progetti crypto.

La prima riguarda l’annuncio di Post Finance, banca di proprietà del governo svizzero, per l’introduzione di servizi crittografici ai propri clienti in collaborazione con Sygnum Bank.

In questo contesto ai clienti svizzeri verranno offerte soluzioni di custodia e staking crypto tra cui rientra anche il nome della criptovaluta ICP.

Switzerland🇨🇭embraces crypto🤝 @PostFinance , fully owned by the Swiss government announces new crypto services in partnership with @sygnumofficial #InternetComputer ( #ICP ) will be a supported for institutional-grade custody & staking solution https://t.co/VQsdJQR81P

PostFinance è uno dei maggiori istituti finanziari della svizzera, che vanta un mole di 2,5 milioni di clienti, dunque la notizia potrebbe generare impatti positivi nel lungo periodo per ICP e la società madre Dfinity.

Sembra che finalmente il progetto crypto si stia muovendo per il verso giusto dopo una lunga fase in cui le aspettative degli utenti erano alte ma i prodotti introdotti erano scarsi e poco appetibili. Si parlava infatti di smart contract su Bitcoin e potenzialità enormi per ICP, ma non si è visto nulla di concreto.

Recentemente anche il lancio della Chain-Key per lo sviluppo della versione wrappata di BTC sulla blockchain di ICP ha creato scalpore ed ottimismo per il futuro di questo interessante layer 1.

Per quanto riguarda invece Kadena le ultime notizie riguardano il lancio della versione BETA per Crankk.io, progetto IoT costruito per l’appunto su Kadena.

La versione BETA permette a tutti i miner che utilizzano la tecnologia LoRaWan, come ad esempio i partecipanti dell’infrastruttura di Helium, di avere una comoda dashboard per monitorare i gateway attivi ed inattivi e gestire la propria attività in maniera efficiente.

Lo sviluppo di questo genere di prodotti fa ben sperare per il futuro delle applicazioni decentralizzate IoT e per la diffusione della conoscenza di tutti i settori di nicchia che sottende il mondo delle crypto e della blockchain.

Se la fusione tra criptovalute, blockchain ed hardware IoT, crescerà sempre di più nel tempo, potremmo trovarci presto di fronte ad una delle rivoluzioni tecnologiche più importanti dell’ultimo secolo.

.@IoCrankk has crankk'd out their BETA as miners claim their license and gateway!

If you're an existing LoRaWAN miner, especially in @helium, join the community as Crankk provides secure coverage & decentralized infrastructure for the world! https://t.co/RjvmW2CS7v

— Kadena (@kadena_io) April 10, 2023