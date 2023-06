Che cos’è e come funziona il social mining di DAO Labs?

In questo articolo andiamo a scoprire cos’è l’organizzazione autonoma di DAO Labs e come funziona il loro programma di social mining.

I partecipanti nel mondo web3 potrebbero a breve essere ricompensati per le attività che vengono svolte quotidianamente, attraverso un sistema di incentivazione ben studiato.

Vediamo insieme di cosa si tratta.

DAO Labs e il social mining

DAO Labs è una comunità autonoma fondata nel 2021 da esperti del settore blockchain, con esperienze passate nei progetti CELO, NEM, QTUM ed EOS, che fornisce servizi di consulenza per aziende tokenizzate e aiuta le startup blockchain ad emergere costruendo strategie di marketing e di sviluppo aziendale durature.

Tra la mission di questa organizzazione c’è anche il tentativo di riqualificare l’ambiente sociale del mondo web3 attraverso programmi di social mining.

L’introduzione di Bitcoin nel lontano 2008 ha aperto le porte ad un’economia decentralizzata trustless che avrebbe dovuto dare ad ogni individuo sulla terra pari opportunità in un concetto più ampio di libertà finanziaria.

Sebbene questi concetti rimangono tuttora centrali nella visione dei bitcoiners, purtroppo siamo lungi dal poter intravedere un mondo dove tutti hanno pari possibilità di emergere all’interno delle varie community, specialmente nei paesi in via di sviluppo.

Il social mining nasce come concetto proposto dalla DAO Labs per offrire un’uguaglianza di razza, genere, posizione e status all’interno del mondo blockchain, dove ogni membro viene premiato in base allo sforzo e al contributo che offre alla propria comunità.

In un mondo come quello attuale, dove l’economia dell’attenzione sui social media riveste un ruolo importantissimo, gli utenti che si impegnano a fornire i propri contenuti vengono considerati come un mero strumento da parte delle piattaforme, senza una retribuzione adeguata.

I programmi di incentivazione del social mining rappresentano una soluzione a questo problema: gli utenti delle varie community possono aderire alle iniziative di DAO Labs e partecipare in modo attivo alla crescita del progetto di appartenenza, venendo ricompensati in criptovalute attraverso un sistema basato sul merito.

In questo modo il social mining aiuta da un lato le organizzazioni basate su blockchain a crescere in modo sostenibile nel tempo, e dall’altro crea i presupposti per la generazione di ambiente solidali in cui vige l’uguaglianza, in cui ogni utente può fare la differenza ed emergere indipendentemente dal proprio status.

Tra i progetti più popolare che hanno aderito ai programmi di social mining troviamo Avalanche, Elrond Network, Polygon, Harmony, Kava e Injective Protocol

DAOVERSE e il programma di incentivazione su Reddit

Il concetto di social mining, dal punto di vista pratico, non è altro che un ecosistema di community multi-chain e gruppi di governance composti da diverse aree ed entità tra cui emerge, oltre che l’organizzazione DAO Labs anche DAOVERSE.

Quest’ultima rappresenta la piattaforma di Social Mining V1 di DAO Labs, che incentiva qualsiasi individuo interessato a governare e costruire la propria comunità social.

Tra le ultime attività sospinte da questo ente troviamo un programma di incentivazione e monetizzazione per gli utenti di Reddit.

Cosciente del fatto che l’UGC (contenuto generato dall’utente) sta diventando sempre più centrale nei business model del social media, la DAOVERSE ha ben pensato di sviluppare un programma, attualmente in fase di test, per premiare gli utenti che generano contenuti virali per le proprie nicchie a tema crypto e blockchain.

In questo modo anche i soggetti più svantaggiati sul piano finanziario, possono emergere come cittadini di serie A nelle proprie community web3 e guadagnare in base alla propria capacità di raggiungere gli altri utenti del social media.

DAOVERSE in un blog post pubblicato dall’organizzazione DAO Labs ha voluto concentrarsi gli sforzi per offrire ai propri lettori una guida su come diventare virali su Reddit, in anticipazione al modello di ricompensa, che verrà svelato in futuro.

Elencando quelle che sono le tips segnalate dall’ente per creare contenuti popolari troviamo:

1 La conoscenza dei borghi del subreddit

2- chiarezza dei contenuti anche per i neofiti

3- creazione di post di valore ed originali

4- aggiunta di elementi visivi, facilmente individuabili dall’occhio umano

5- interazione con la community

6- presenza attiva nel social media

7- adesione alle linee guida “Reddiquette”

8- scegliere il timing giusto per la pubblicazione dei contenuti

La fase di test, iniziata il 26 maggio, ha visto la partecipazione di 69 utenti della DAOVERSE e 20 utenti popolari Reddit nella sperimentazione di diversi stili di contenuti, utili per testare l’algoritmo del social media ed individuare la giusta strategia per accaparrarsi l’attenzione del pubblico.

Seguiranno nuovi aggiornamenti da parte del team di DAO Labs per introdurre al pubblico il funzionamento del sistema di incentivi e le modalità con cui questi avverranno.

Verosimilmente gli utenti saranno ricompensati con il token di governance LABOR, che appartiene all’ecosistema DAOVERSE, sviluppato proprio in ottica di essere coniato e distribuito alla community in base al merito individuale.