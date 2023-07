Ecco i migliori airdrop a cui devi partecipare a tutti i costi

In questo articolo facciamo un riepilogo dei migliori e più interessanti airdrop del mondo, a cui devi assolutamente partecipare.

Molti progetti, specialmente quelli che fanno parte del mondo dei layer2, stanno per lanciare il proprio token e potrebbero scegliere la tecnica dell’airdrop per decentralizzare il proprio ecosistema.

Approfondiamo sia le infrastrutture che già sono state lanciate in mainnet, sia quelle ancora in fase di test.

Tutti i dettagli di seguito.

Airdrop dei progetti in mainnet: quali sono i migliori e cosa fare ottenerli?

Molte delle migliori blockchain layer 2 che sfruttano la tecnologia zero knowledge sono state già lanciate in mainnet e potrebbero decidere di fare un airdrop per inaugurare un token all’interno del proprio network.

Questo genere di progetti tendenzialmente aspetta qualche mese prima di creare e distribuire una moneta crittografica di governance e/o utilità, giocando molto sul fenomeno della FOMO.

Creando infatti hype in merito ad un futuro airdrop, l’infrastruttura può monetizzare per diversi mesi il traffico on-chain che si viene a creare dalla folla di individui che cercano di risultare eleggibili svolgendo transazioni sulle loro piattaforme.

Al momento sono 3 i migliori network che sono già da mesi live in mainnet e che probabilmente sono sul punto di compiere un passo in più airdroppando un token alla loro community.

Il più importante di questi è sicuramente zkSync: soluzione di ridimensionamento layer 2 di Ethereum, che utilizzando le prove crittografiche a conosce zero (SNARKs), mira ad un’elevata scalabilità della rete con basse commissioni e focus sul principio della privacy.

La società che è dietro lo sviluppo della chain, ovvero Matter Labs, ha raccolto finanziamenti da Venture Capitalist per 458 milioni di dollari.

zkSync ha raggiunto da poco la straordinaria cifra di 700 milioni di dollari in TVL: forse siamo vicini al tanto atteso airdrop, che è già stato confermato dal team ufficiale di sviluppo.

Il secondo migliore layer 2 che rientra in questo contesto è Starknet, blockchain creata sotto il linguaggio di programmazione Cairo e che utilizza le zk proof STARKs, simili a quelle adoperate da zkSync.

Starkware Industries, società a capo dell’infrastruttura, è stata finanziata da fondi di investimento privati per 282 milioni di dollari in una valutazione complessiva di 8 miliardi di dollari.

In questo momento la rete conta capitali bloccati negli smart contract delle applicazioni decentralizzate per 71 milioni di dollari, con un accelerazione della crescita a partire da Maggio 2023.

L’ultimo progetto, che è disponibile in mainnet e che verosimilmente rilascerà un airdrop ai suoi early users è Polygon zkEvm.

Il rollup lanciato da Polygon Labs, sarà un tassello fondamentale dell’insieme di reti di Polygon 2.0, che mira a portare liquidità unificata e scalabilità illimitata, in un concept del tutto innovativo.

L’infrastruttura zk è stata finanziata per 451 milioni di dollari e conta già da oggi, dopo pochi mesi dal suo lancio, un TVL di 47 milioni di dollari.

Si tratta di uno dei network più promettenti del momento.

Airdrop dei progetti in testnet: meglio attendere o lavorare sin da subito?

Mentre molte delle migliori reti sono state lanciate in mainnet e potrebbero facilmente intraprendere strategie di marketing come quella degli airdrop, molti altri progetti sono ancora in testnet, in attesa di terminare alcuni sviluppi strutturali.

C’è da sottolineare che le probabilità di un effettivo rilascio di un airdrop, sono più alte per i network presenti in mainnet

Non per questo, però, c’è da astenersi dal provare a guadagnare ricompense compiendo transazioni on-chain.

Ci sono stati, infatti, diversi casi passati in cui la partecipazione attiva nelle reti di testnet da parte dei primi utilizzatori è stata premiata con una ricompensa in criptovaluta.

Inoltre, fare airdrop hunting sulle reti di testnet è totalmente gratuito e può essere preso in considerazione come attività per fare esperienza nel mondo web3 amplificando il proprio bagaglio di skills.

In questo paragrafo vogliamo segnalare 3 reti molto interessanti, tra le migliori in circolaizone, e con alte probabilità di un airdrop futuro.

La prima è Scroll, layer 2 di Ethereum focalizzato sulla privacy e sulla sicurezza del suo ecosistema , che verrà lanciato a breve.

Manca attualmente un token di governance per il progetto ma potrebbe facilmente arrivare poco dopo il suo approdo in mainnet, o addirittura parallelamente.

Il progetto è stato finanziato per 80 milioni di dollari da diversi Venture Capitalist affermati del settore, e si stima che rivoluzionerà il panorama della tecnologia zero knwoledge.

Il secondo caso di una blockchain che potrebbe ricompensare la propria community con uno degli airdrop migliori della storia è Base, layer 2 di Coinbase.

L’exchange è la seconda piattaforma di scambio crypto più grande in termini di volume e notorietà, e non ha mai creato un proprio token decentralizzato, sebbene la società sia quotata al Nasdaq.

In questo caso forse il trade-off più importante sono le sfide a livello regolatorio con la SEC: il lancio di una moneta crittografica potrebbe non essere ben visto dall’ente federale, ma allo stesso tempo potrebbe servire a decentralizzare di molto l’infrastruttura.

Voci di corridoio dicono che un airdrop da parte di Coinbase sia solo questione di tempo.

8/ With $498.6M in funds raised, Base, which is backed by @coinbase, has the potential to be a huge airdrop if a coin is confirmed.https://t.co/ZHmxqL7URm — Rice 米 밥 饭 (🍚,🍚) (@OurDailyRice) June 27, 2023

L’ultima migliore rete in campo blockchain che sta facendo le sue ultime migliori in testnet e che potrebbe regalare un token ai suoi primi utenti è Zetachain, infrastruttura di interoperabilità omnichain che ha già raccolto finanziamenti da investitori privati.

La chain è gestita da una società della california specializzata in sviluppo software che promette molto bene per il futuro di questo progetto.

Come negli altri casi, non c’è un token centrale all’interno dell’ecosistema, ma già si intravede la presenza di una presunta moneta chiamata ZETA all’interno della testnet.

Un airdrop potrebbe essere fattibilissimo per lanciare il network in mainnet.

Come muoversi nei progetti in mainnet ed in testnet per ottenere token in regalo

Passiamo ora al lato operativo e vediamo quali sono le migliori attività da svolgere, sia per i progetti in mainnet che per quelli in testnet, per essere ricompensati con un airdrop.

Innanzitutto, come anticipato, è importante comprendere che la maggior parte degli sforzi deve essere riposta per compiere azioni su infrastrutture in mainnet, sia per una questione di tempistiche, sia di fattibilità dell’airdrop stesso.

Se dovessimo quantificare il tempo da dover dedicare alle due fattispecie, diremmo che un 70% deve essere destinato ai progetti in mainnet, mentre un restante 30% a quelli in testnet.

Ad ogni modo potete scegliere in autonomia su cosa concentrarvi, in base alle vostre skills in ambito web3 e alla vostra disponibilità economica.

Se ad esempio non avete almeno 1000 dollari da poter far girare sulla reti in mainnet, forse è meglio applicarsi di più per le testnet.

Comunque sia in linea generale per ottenere ricompense da progetti che sono già in mainnet, i procedimenti operativi sono sempre gli stessi:

bridgare fondi da Ethereum al layer 2 in questione; eseguire diversi swap sulle piattaforme di scambio decentralizzate; fare da fornitori di liquidità per le pool dei DEX; provare le varie applicazioni dell’ecosistema.

Per quanto riguarda invece i network che sono in testnet, ci sono una varietà di attività che possono essere svolte, ma anche qui possiamo riassumerle in pochi step

bridgare fondi dalla rete di test GOERLI alla rete testnet in questione; eseguire diverse operazioni tra le applicazioni che supportano la rete in testnet; partecipare alle campagne social e alle task della piattaforma Galxe.

Se volete approfondire singolarmente i vari casi, potete dare un occhiata ai precedenti articoli che abbiamo redatto per voi in cui vi spieghiamo come ottenere gli airdrop migliori del momento.

Inoltre, potete consultare in autonomia i siti web ufficiali dei vari progetti e provare le diverse applicazioni decentralizzate presenti per ogni ecosistema.